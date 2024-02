Prot. Civile: Riccardi, serve grande alleanza con giovani e scuole

L'assessore al Liceo artistico di Cordenons ringrazia studenti e docenti per la realizzazione del Calendario 2024 Pordenone, 26 feb - "Questo calendario che avete realizzato con grande intelligenza e creatività non è soltanto un calendario, ma rappresenta un pezzo di quel modello di società al quale noi crediamo fermamente, poiché si regge sui valori della solidarietà, della sussidiarietà, del senso di responsabilità e del rispetto dell'altro sui quali si fonda il sistema della Protezione civile. Un sistema che ha sempre più bisogno di nuove leve che possono venire anche da esperienze come questa e da una grande alleanza con il sistema scolastico, attraverso la quale fare conoscere le attività svolte e avvicinare i giovani al mondo della Protezione civile regionale". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi nella sede del Liceo artistico "Enrico Galvani" di Cordenons, parlando davanti agli studenti della Quinta E sezione grafica e della Terza C sezione arti figurative che - nell'ambito di un progetto specifico di collaborazione con la Protezione civile Fvg e l'Ufficio scolastico regionale - hanno realizzato il calendario 2024 della Protezione civile. Le immagini e i disegni utilizzati sono il frutto di una visita compiuta dagli studenti nella sede di Palmanova e dei racconti dei volontari. Il calendario è stato stampato in tremila copie e distribuito a tutti i Comuni e ai Gruppi comunali della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. All'incontro era presente anche il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove. "L'esperienza che avete fatto - ha proseguito Riccardi, ringraziando sentitamente e complimentandosi con gli studenti, oltre che con il dirigente scolastico e i docenti - deve proseguire. Dentro il vostro impegno e nei risultati che avete ottenuto ci sono i germogli di un possibile avvicinamento al mondo del volontariato della Protezione civile. Un modo che si fonda sulla cultura della convivenza civile, della sussidiarietà e della vicinanza a chi è in difficoltà. E che proprio per questo - ha detto l'assessore agli studenti - è operativo tutti i giorni, non solo nelle grandi emergenze". "Noi - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - siamo parte di quella generazione che si è avvicinata a questo sistema dopo il terremoto in Friuli del 1976. A quasi cinquant'anni da quel disastroso evento abbiamo il dovere, anche morale, di passare il testimone ai giovani, affinché diventino gli alleati e i futuri protagonisti di un sistema insostituibile che negli anni è diventato un'eccellenza non solo italiana e che deve essere tramandato con il coinvolgimento dei giovani come voi. Anche per l'esperienza che avete vissuto con la pandemia - ha ricordato Riccardi - avete capito quanto importante sia la cultura della sussidiarietà e dell'impegno a favore degli altri. Anche voi, in quella circostanza, avete potuto vedere come nessuno si salva da solo, mentre insieme possiamo farcela". ARC/LIS/ma