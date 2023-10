Prot. civile:Riccardi, sinergia per limitare rischio incendio boschivo

Trieste, 11 ott - "L'obiettivo è fare massa critica perché eventi distruttivi come gli incendi boschivi dello scorso anno non si verifichino più. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione tra le varie forze in campo: vigili del fuoco, corpo forestale regionale, protezione civile, volontari di antincendio boschivo, corpo pompieri volontari, forze dell'ordine, rete ferroviaria italiana". Lo ha sottolineato questo pomeriggio l'assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Trieste, nel Palazzo della Prefettura, in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, al vertice che ha dato la possibilità di fare il punto sulle azioni necessarie da intraprendere e su quelle già intraprese, per limitare il più possibile il rischio di incendio boschivo, in particolare nella zona del Carso, devastata lo scorso anno dalle fiamme. "Abbiamo dato la disponibilità dei nostri mezzi per eseguire dei sopralluoghi aerei a inizio luglio e a inizio agosto 2023 da parte degli uomini del corpo forestale regionale - ha spiegato a margine Riccardi -. I sorvoli hanno potuto appurare la bontà degli interventi eseguiti da parte di Rete ferroviaria italiana legati alla riduzione del materiale vegetale in banchina, eliminando quindi una concausa possibile dello sviluppo dei roghi". "Altre azioni importanti sono state quelle legate all'individuazioni di piste forestali nell'area carsica, tracciati fondamentali per raggiungere le zone non servite dall'ordinaria viabilità nel caso si renda necessario operare da terra per spegnere un incendio, e la realizzazione prevista di muri tagliafuoco, oltre a una costante manutenzione ha aggiunto ancora Riccardi ringraziando il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, per aver convocato il vertice di oggi. ARC/PT/ma