Prot. civile: Riccardi, sistema Fvg collaborerà a Master emergenze

Il corso specialistico è organizzato dal Dipartimento di alta formazione dell'Esercito italiano Palmanova, 21 giu - "Oggi il capo del Dipartimento di alta formazione dell'Esercito italiano è stato in visita nella sede della Protezione civile regionale a Palmanova, dove ha presentato i contenuti del Master sulle emergenze organizzato con l'Università di Padova. È stata chiesta la collaborazione della Pcr del Friuli Venezia Giulia per la parte conclusiva della quarta edizione, che inizierà nel 2025, e per quelle successive: sarà un'importante occasione per portare a conoscenza l'organizzazione del nostro sistema, a ulteriore riprova di come esso sia considerato un fiore all'occhiello e un modello virtuoso a livello nazionale". È quanto ha comunicato l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, che questa mattina ha ricevuto nella sede operativa di Palmanova il colonello Alessandro Tassi, alla guida del Dipartimento di alta formazione dell'Esercito italiano che da quattro anni organizza il Master di II livello in Logistica della sicurezza e dell'emergenza. Il corso si rivolge al personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa e di altre Amministrazioni pubbliche, alla Protezione civile, al mondo del volontariato e all'industria. L'obiettivo è di formare professionisti altamente qualificati fornendo loro conoscenze, competenze e strumenti che consentono di elaborare, promuovere e comunicare strategie a soluzioni alle problematiche di logistica, al fine di affrontare al meglio soluzioni di crisi o emergenziali. L'assessore Riccardi ha rilevato come la Pcr del Friuli Venezia Giulia possa fornire "un contributo di rilievo a integrazione dell'offerta formativa del master, portando l'esperienza della gestione delle diverse emergenze verificatesi nel tempo nel territorio regionale, dal terremoto del 1976 alla tempesta Vaia e all'emergenza Covid per citare solo alcuni esempi". Nel corso della mattinata sono stati visitati il centro operativo di Palmanova e l'area adiacente, in cui sorgerà il nuovo polo formativo della Pcr. Al suo interno troveranno spazio una sala con capienza fino a 250 posti e una foresteria. ARC/PAU/ma