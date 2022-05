Prot. civile: siglata convenzione con Vigili del fuoco

Strumento per governare al meglio le emergenze



Palmanova, 12 mag - La convenzione siglata oggi sarà rilevante per governare al meglio le emergenze. L'accelerazione per raggiungere l'intesa è stata resa possibile grazie all'impegno di tutti gli attori coinvolti che attraverso la condivisione ed un lavoro puntuale hanno permesso di costruire uno strumento in grado di dare risposte al territorio.



E' la sintesi del messaggio del vicegovernatore con delega alla Protezione civile che oggi ha siglato, a Palmanova, la convenzione per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile con il ministero dell'Interno dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile rappresentato dal commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, prefetto di Trieste Annunziato Vardè, con il direttore regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia Fabrizio Piccinini e con il direttore generale della Protezione civile regionale. E' intervenuta in collegamento da remoto anche Laura Lega, capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Viminale, che ha valorizzato l'intesa, frutto della collaborazione importante fra lo Stato e la Regione Fvg orientata a garantire sempre di più il soccorso pubblico.



Con la convenzione, ha spiegato il vicegovernatore, vengono intensificati i rapporti fra i Vigili fuoco e la Protezione civile: si fa un passo avanti nella gestione degli incendi boschivi e più in generale viene rafforzato il coordinamento delle emergenze. L'esponente della Giunta regionale ha sottolineato la condivisione dell'obiettivo con tutte le parti coinvolte e lo stanziamento regionale per il finanziamento della direzione regionale dei Vigili del fuoco per il Friuli Venezia Giulia, di 400 mila euro all'anno per 24 mesi con possibilità di estendere l'accordo per un ulteriore terzo anno.



Soddisfazione è stata espressa anche dal prefetto di Trieste che ha sottolineato l'importanza di mettere a fattor comune le risorse pubbliche e dal direttore regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia che ha evidenziato la rilevanza del risultato raggiunto che consentirà di affrontare al meglio le difficoltà.



Nel dettaglio, l'accordo di validità biennale e rinnovabile per ulteriori dodici mesi, ha lo scopo è di continuare a perseguire la massima reciproca collaborazione per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, in caso di emergenza o in vista di un rischio di emergenza nel territorio regionale.



Nell'accordo viene stabilita l'adozione di innovativi sistemi su scala regionale di comunicazione radio digitali, a larga banda e multiaccesso, lo sviluppo congiunto delle attività di pianificazione di emergenza, di antincendio boschivo e della formazione e addestramento del volontariato di protezione civile e del personale dei vigili del fuoco.



Un altro obiettivo è la promozione di esercitazioni congiunte e la promozione della costituzione e l'eventuale attivazione di un modulo di soccorso europeo misto per l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi eccezionali sul territorio europeo. ARC/LP/pph