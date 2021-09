Prot. civile: volontari alleati per ripartenza scuola in sicurezza

Sesto al Reghena, 11 set - La Regione è grata ai volontari della Protezione civile per il grande lavoro che hanno svolto a supporto dell'emergenza pandemica e per il prezioso sostegno che continueranno a fornire in una delicata fase come quella dell'avvio dell'anno scolastico.



È quanto ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile in occasione dell'apertura della nuova sede del gruppo di Sesto al Reghena, di cui l'esponente della Giunta - alla presenza di numerosi amministratori locali, tra cui i primi cittadini di Sesto al Reghena e Cordovado - ha ringraziato coordinatori e le tante giovani forze che contribuiscono ogni giorno con il loro tempo ed energia a dare sostegno alla comunità.



Sarà in particolare l'attività di screening tra la popolazione scolastica ad avvalersi, ha spiegato il vicegovernatore, dei volontari come preziosi alleati per fronteggiare il diffondersi dell'epidemia, potendo contare sul concreto supporto logistico, ad esempio, per la distribuzione dei test salivari.



Le istituzioni scolastiche riaprono, ha rilevato il vicegovernatore, con tutte le regole, potendo contare su un pacchetto scuola definito nei dettagli dall'Amministrazione regionale e con l'organizzazione dei volontari di Protezione civile pronti a svolgere un fondamentale ruolo nel contenere la pandemia ancora in corso. ARC/EP/pph