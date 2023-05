Protez. civ.: Riccardi, massima sicurezza per cronoscalata Lussari

Oggi pomeriggio il tavolo tecnico a Tarvisio Tarvisio, 4 mag - "La macchina organizzativa continua come da programma, con la fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti". Sono parole dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questo pomeriggio ha preso parte a una riunione tecnica tenutasi nel Municipio di Tarvisio per l'organizzazione della cronoscalata del Lussari in seno alla tappa del Giro. Presenti i referenti dei Comuni di Malborghetto Valbruna e di Tarvisio, di PromoTurismoFVG e i membri del Comitato Tappa, tra cui Andrea Cainero. "Stiamo prendendo in esame, in dettaglio, l'aspetto della mobilità, ovvero come gli spettatori potranno raggiungere il percorso tappa rispettando tutti i necessari profili di sicurezza, in particolare la parte più alta della strada del Lussari che sarà protagonista dell'attesa cronoscalata", ha spiegato Riccardi. "Si tratta di un'attività complessa, molto articolata: non vogliamo lasciare nulla al caso. Insieme stiamo trovando tutte le migliori soluzioni: ogni struttura coinvolta, per quanto di sua responsabilità, sta lavorando per garantire a tutte le persone che parteciperanno a questo spettacolare evento sportivo il massimo della sicurezza sotto ogni profilo", ha aggiunto ancora Riccardi. "Ci attendiamo un flusso molto importante di spettatori, sia all'arrivo ma anche durante tutto il percorso. Questo flusso sarà regolamentato grazie a una attenta pianificazione, in pieno accordo con tutti i soggetti coinvolti e del tutto in linea rispetto a quanto disporrà la Prefettura di Udine", ha concluso Riccardi. ARC/PT/PPH