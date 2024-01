Protezione civile:Amirante-Riccardi, sì a permessi per condurre mezzi

I volontari dei gruppi comunali e i membri delle associazioni di Pc potranno condurre i mezzi di PcrFvg con targa specialeTrieste, 26 gen - I volontari delle squadre comunali di protezione civile e i membri delle associazioni di volontariato di protezione civile del Friuli Venezia Giulia potranno condurre i mezzi con targa speciale acquistati anche di recente dalla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PcrFvg) per andare a rafforzare ulteriormente il Sistema di volontariato della Protezione civile regionale, con l'obiettivo di rendere sempre più autonomi, specializzati e preparati i gruppi comunali di Pc e di conseguenza lo stesso Sistema di Protezione civile della nostra Regione.Il via libera è arrivato dalla Giunta che ha approvato una specifica delibera su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, di concerto con l'assessore regionale delegato alla Protezione civile, Riccardo Riccardi."Con questo provvedimento - hanno spiegato, a margine, Amirante e Riccardi -, l'Esecutivo approva la disciplina che consente il rilascio di permessi temporanei che abilitano i volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 della Legge regionale 64/1986, e facenti parte del Sistema integrato di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla guida dei veicoli con targa di Protezione civile".I permessi avranno natura provvisoria con una durata massima di 5 anni, o pari alla scadenza della patente di guida, e saranno rilasciati dalla Protezione civile su richiesta del sindaco del Comune o del presidente dell'associazione di volontariato, nei casi e con le modalità di cui alla disciplina approvata dalla Giunta, e dopo il superamento di un corso di formazione con esame finale.Il permesso temporaneo di guida non costituirà patente di servizio e non abiliterà alla guida di veicoli civili o con targa di Pc: sarà efficace, inoltre, solo se associato a una patente di guida civile in corso di validità (non sospesa e non revocata)."Con questo provvedimento andiamo a irrobustire il percorso della Regione che ha come obiettivo il rafforzamento del ruolo delle squadre comunali e delle associazioni di volontariato di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti propri del Sistema integrato di protezione civile, volontari dei gruppi e membri delle associazioni saranno pertanto in grado di intervenire in maniera sempre più efficace sul territorio, in aiuto alle comunità, a supporto della Protezione civile regionale, per la protezione e tutela delle persone, dell'ambiente e delle infrastrutture a servizio delle comunità, in particolare nei momenti di maggiore criticità" hanno spiegato Amirante e Riccardi. ARC/PT/gg