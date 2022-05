Protezione civile: messa in sicurezza viabilità Val Cosa-Val d'Arzino

Clauzetto, 21 mag - Il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia si è recato oggi in sopralluogo alle opere realizzate con fondi messi a disposizione del Commissario per l'emergenza Vaia dal Dipartimento nazionale di Protezione civile nei Comuni di Clauzetto e Vito d'Asio, constatando di persona la messa in sicurezza di importanti tratti di viabilità messi a repentaglio dopo la tempesta Vaia. Il sopralluogo è iniziato a Clauzetto dove il vicepresidente, accompagnato dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, dai vertici dell'amministrazione comunale e dal direttore della Protezione civile, ha visitato il tratto di strada oggetto dell'intervento di mitigazione della caduta di massi con l'installazione di paramassi sulla strada Celante (circa 115 mila euro l'importo dell'opera). Successivamente è stato visitato il completamento degli interventi per evitare cedimenti stradali nella strada che dalla frazione di Pradis di Sotto porta a Pradis di Sopra con l'installazione di nuove banchine (346 mila euro); infine, è stato controllato l'intervento di sistemazione di un movimento franoso nelle borgate di Triviat e Crepes (197 mila euro). Nel Comune di Vito d'Asio, invece, il vicegovernatore ha visitato, accompagnato dal sindaco, il cantiere per la messa in sicurezza e sistemazione di un tratto di viabilità comunale gravemente danneggiata a seguito degli eventi atmosferici dell'ottobre 2018 e di fondamentale importanza in quanto unico percorso alternativo alla strada provinciale 22 di collegamento tra Vito D'Asio e Anduins (343 mila euro). Terminati a regola d'arte anche gli interventi di sistemazione di un versante sopra il centro della frazione di Pielungo mediante opere di consolidamento e contenimento del movimento franoso sulla strada provinciale 54 di Pradis (181 mila euro) e nella frazione di Casiacco sulla strada regionale 1 "della Val d'Arzino" (150 mila euro). ARC/EP/gg