Protezione civile: missione Marche, colonna parte domani alle ore 12

Dalla sede della Protezione civile di Palmanova



Palmanova, 24 set - Partirà domani, domenica 25 settembre, attorno alle ore 12, la colonna di volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che andrà a dare aiuto e sollievo alle popolazioni colpite dall'alluvione nelle Marche, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione civile.



Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.



Su indicazione del Dipartimento di Protezione civile nazionale, la destinazione non sarà Senigallia ma Ostra (An) con integrazione di mezzi operativi: terne, ragni e ribaltabili per il trasporto di fango e terra.



La partenza (una trentina i mezzi) avverrà dalla sede della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia di Palmanova (via Natisone, fronte ospedale, Jalmicco). ARC/PT/ma