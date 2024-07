Protezione civile: Riccardi, essenziale garantire formazione volontari

Udine, 22 lug - "Negli anni i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia hanno saputo affrontare gravi emergenze e situazioni particolarmente critiche come la pandemia, assicurando in ogni occasione - nonostante le numerose difficoltà - le risposte attese dai cittadini della nostra regione. Un'organizzazione, nata sull'esperienza del terremoto del 1976, che ormai è pronta a rispondere a qualsiasi esigenza della popolazione. È evidente che questi risultati si possono ottenere solo attraverso un'attività formativa puntuale e acquisendo nuove competenze che devono riguardare sia il singolo volontario sia l'intero sistema". Lo ha affermato nel pomeriggio a Udine l'assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso della presentazione del nuovo percorso obbligatorio per diventare volontario di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. "Lo sforzo che abbiamo fatto - ha sottolineato Riccardi - è stato quello di garantire un piano formativo adeguato a tutti i volontari che si cimentano in operazioni complesse e talvolta pericolose". A tal proposito la Regione ha stanziato quasi 150mila euro. Il piano è articolato in quattro percorsi. Il primo, pensato per tutti i nuovi volontari dei gruppi comunali di Protezione civile, è un corso base di natura teorico/pratica in presenza di 8 ore che può essere seguito dopo aver frequentato una parte propedeutica online di 6 ore. Un secondo percorso di aggiornamento obbligatorio per la parte riguardante la sicurezza (4 ore sempre online) è destinato invece ai volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di Protezione civile che abbiano già frequentato il corso base attualmente disponibile. Il terzo è invece riservato a chi non ha mai frequentato l'attuale corso base e prevede la frequenza online di 6 ore. La quarta fase di aggiornamento è rivolta infine ai volontari antincendio boschivo con particolare priorità ai capisquadra. Nel corso del suo intervento l'assessore Riccardi ha colto anche l'occasione per ringraziare pubblicamente il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, secondo alcune anticipazioni giornalistiche, destinato a nuovi incarichi. "Se questa notizia venisse confermata - ha concluso Riccardi -, auguriamo a Curcio, con cui abbiamo condiviso sfide molto importanti, il meglio per il proprio futuro professionale all'interno della Pubblica amministrazione del nostro Paese". ARC/RT/ma