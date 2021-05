Protezione Civile: Riccardi, passare il testimone ai giovani

Il Gruppo comunale di Aquileia, che celebra i 30 anni, è esempio di comunità Aquileia, 29 mag - "Trasmettere i valori e la storia della Protezione civile alle nuove generazioni è una delle responsabilità di coloro che hanno consentito il successo di questo sistema e che proseguono ad essere attivi affinché questa lunga storia possa continuare. Aquileia festeggia oggi i 30 anni della nascita del gruppo comunale, ne omaggia i volontari e le volontarie e rappresenta un esempio importante di comunità: è stata capace di incrementare il numero dei volontari durante la pandemia e, soprattutto, di coinvolgere i giovani". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ad Aquileia in occasione del trentesimo anniversario di fondazione del gruppo comunale di Protezione civile, celebrato con un evento simbolico in piazza Capitolo per valorizzare l'attività dei suoi volontari. Le nuove generazioni, per il vicegovernatore, devono essere avvicinate al sistema: "Su questo dobbiamo investire per trasmettere quei valori importanti e trasferire ai nostri giovani che cosa ha garantito e garantisce la protezione civile". Riccardi ha poi ricordato la lezione dell'onorevole Zamberletti e l'intuizione di Guido Bertolaso. "Il primo ha inventato questo sistema insegnandoci l'attività di prevenzione, il secondo ha esteso l'orizzonte di azione del sistema guardando oltre le conseguenze dell'evento atmosferico. Non saremmo riusciti a gestire la pandemia se fosse mancata questa organizzazione capillare sul territorio per assistere le persone. L'emergenza sanitaria ha evidenziato il nostro grande compito: essere pronti ad affrontare le situazioni che riguardano le persone e non solo l'effetto dei danni causati dagli eventi atmosferici". Il vicegovernatore non ha mancato di esprimere gratitudine per l'impegno e la dedizione di tutti i volontari e le volontarie sottolineando come "soltanto la presenza delle giubbe gialle e azzurre è capace di avere un forte impatto rassicurante sulle persone" e ha concluso il suo intervento rimarcando l'importanza di "un'alleanza fra Comuni e Regione in una collaborazione con le Forze armate che hanno sempre garantito un importante contributo per continuare sostenere le popolazioni nei momenti di difficoltà". Nel corso dell'evento, a suffragare il valore del sistema di Protezione Civile sono stati i numeri presentati dal direttore generale della Protezione Civile Amedeo Aristei. In Friuli Venezia Giulia sono 215 i gruppi comunali con 6.586 volontari, 68 associazioni di protezione civile con 2.710 volontari. Le chiamate gestite da gennaio 2020 al 24 maggio 2021 sono state 308.578 e sono state 90.000 quelle dedicate al numero verde Covid dal 23 dicembre 2020 al 24 maggio di quest'anno. Le allerte meteo gestite sono state 59 e i volontari impiegati da inizio pandemia sono 71.186 (giornate uomo). E ancora, 1109 volontari impegnati nella seconda fase dell'emergenza nel trasporto pubblico locale e 4651 a supporto dei centri vaccinali. Durante la cerimonia, sono state svelate una targa commemorativa e un mosaico, realizzato dall'artista Enzo Puntin, in onore di tutti i volontari che in questi trent'anni hanno prestato e continuano a prestare il proprio servizio per la Protezione civile cittadina. "Il nostro gruppo - ha spiegato il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino - negli scorsi mesi ha registrato una crescita esponenziale: dalle 12 persone iniziali, oggi i volontari coinvolti sono 60 e per la maggior parte giovani. Il loro ausilio è fondamentale in diversi contesti, da quelli emergenziali a quelli solidali. Durante la pandemia sono stati encomiabili, divenendo punto di riferimento per tutta la comunità". Nel corso della cerimonia, in cui sono stati proiettati dei video dedicati all'attività del Gruppo comunale, attualmente coordinato da Riccardo Lena, sono stati anche assegnati dei riconoscimenti speciali a tre volontari del gruppo aquileiese, Maria Isola, Giancarlo Moro e Sergio Battiston per l'opera prestata in questi anni. ARC/LP/pph