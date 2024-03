Protezione civile: Riccardi, Regione continuerà a sostenere VVFF

L'assessore alla consegna dei veicoli ai Distaccamenti di Pontebba, Paularo, Forni Avoltri Udine, 18 mar - "Abbiamo superato prove difficili grazie all'alleanza tra istituzioni e mondo del volontariato: il ringraziamento della Regione va oggi al Corpo dei vigili del Fuoco per la costante collaborazione, grazie anche al sostegno con la nostra Protezione civile. Oggi la consegna simbolica di questi mezzi acquistati con risorse approvate dal Consiglio regionale è un ulteriore strumento per affrontare al meglio i teatri di difficoltà, per garantire la sicurezza delle persone, per dare risposte a una stagione inedita che vede purtroppo situazioni metereologiche estreme che si presentano sempre con maggiore frequenza e anche con maggiore violenza". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi alla cerimonia di consegna nel Comando di Udine dei mezzi che saranno a disposizione dei Distaccamenti volontari di Forni Avoltri, Pontebba e Paularo. "La tempesta Vaia, la stagione estiva degli incendi sul Carso triestino due anni fa, la terribile grandinata nel medio Friuli lo scorso anno ci hanno insegnato che non possiamo mai finire di conoscere le situazioni in evoluzione: in questa regione c'è una lunga tradizione ed esperienza nell'organizzazione, nell'addestramento del personale, ma questo non ci deve far fermare nel lavoro continuo di preparazione di fronte a scenari sempre più complessi, che mai avremmo immaginato solo qualche anno fa" ha aggiunto Riccardi. Alla cerimonia, in cui sono intervenuti il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo e quello del Comando provinciale di Udine Giorgio Basile, oltre che il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e i sindaci dei tre Comuni, Riccardi ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco assicurando che dalla Regione non mancherà sostegno per aiutare tutte le squadre a continuare a garantire la sicurezza. ARC/EP/al