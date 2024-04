Protezione civile: terminati lavori ripristino strada per Lazzaretto

Trieste, 15 apr - A seguito degli eventi meteorologici avversi avvenuti dal 27 ottobre e 2 novembre scorsi, i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada per Lazzaretto in Comune di Muggia sono terminati e la regolare viabilità verrà ristabilita a breve.Lo rende noto l'assessore regionale alla Protezione civile, oggi in sopralluogo a Muggia al termine dei lavori che hanno interessato la strada transfrontaliera per Lazzaretto, nel tratto oltre Punta Sottile che era stato chiuso lo scorso autunno a causa dei danni provocati dalle mareggiate.L'intervento è stato sostenuto dalla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, con una spesa complessiva di 275mila euro. Nel dettaglio, si è proceduto alla rimozione dei detriti dalla carreggiata, alla messa in sicurezza muratura di contenimento del corpo stradale, al ripristino della scogliera in massi calcarei e delle opere di gronda delle acque di piattaforma, alla posa di nuovi guard-rail, alla riasfaltatura del tratto di strada danneggiato e al rifacimento della segnaletica orizzontale. ARC/PAU/gg