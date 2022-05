Protezione civile: volontari Fvg a Dacia Arena segno ritorno normalità

Scambio di gagliardetti tra Protezione civile e Udinese Calcio



Udine, 14 mag - Osservare la Dacia Arena gremita di spettatori e vedere un intero settore dello stadio colorato dalle divise dei volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia non può che riempire d'orgoglio, perché rappresenta il mantenimento di una promessa: il ritorno alla normalità dopo le fasi più difficili della pandemia. Un risultato ottenuto grazie anche allo sforzo congiunto del Servizio sanitario regionale e della Protezione civile Fvg, oltre che alla fiducia dei cittadini nella vaccinazione.



È questo, in sintesi, il messaggio lanciato oggi alla Dacia Arena dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e alla Protezione civile, quando a bordo campo della partita Udinese-Spezia ha partecipato allo scambio dei gagliardetti tra la società calcistica friulana e la Protezione civile regionale.



Un'occasione, ha spiegato l'esponente della Giunta, che l'Udinese ha colto per omaggiare i volontari della Protezione civile, ai quali va la gratitudine di tutta la nostra regione. Senza il lavoro svolto dalla Protezione civile, in coordinamento con il Servizio sanitario e assieme a tutto il mondo del volontariato, non sarebbe stato possibile gestire efficacemente una cinquantina di centri vaccinali e somministrare quasi 2,7 milioni di dosi di vaccino.



Il vicegovernatore, rivolgendo un saluto agli oltre 350 volontari presenti allo stadio e ringraziando l'Udinese per la riconoscenza dimostrata loro, ha evidenziato che oggi, pur continuando ad avere un ruolo nella gestione dell'emergenza Covid-19, la Protezione civile è impegnata anche nell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, la maggior parte dei quali arriva in Italia passando proprio dal Friuli Venezia Giulia. ARC/MA/gg