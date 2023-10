Psr 2014-22: Zannier, incremento risorse bandi per dare più risposte

Udine, 10 ott - La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Forestali e Ittiche Stefano Zannier, vista la complessiva riprogrammazione dei fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr), ha deliberato di adeguare la tabella di ripartizione delle risorse finanziarie del Psr 2014-2022 Fvg."La delibera - spiega Zannier - prende atto della riallocazione dei fondi effettuata dal nuovo piano finanziario approvato e della ricognizione delle economie effettuata dall'Autorità di gestione del programma nell'ambito degli impegni effettivamente assunti nei singoli bandi, tenendo conto delle minori spese dovute a domande revocate o rinunciate e ai saldi liquidati"."Posta quindi la necessità di dare attuazione al maggior numero di progetti presentati e ritenuti ammissibili e per una più efficiente allocazione delle risorse - aggiunge Zannier - si è ritenuto di spostare le economie risultanti portandole ad incrementare la dotazione di alcuni bandi".Si è stabilito, inoltre, di procedere all'assestamento delle risorse nell'ambito del piano finanziario del Psr al fine di scongiurare il disimpegno automatico dei fondi comunitari, andando pertanto a modificare la fonte di finanziamento e concentrando maggiori risorse cofinanziate a favore di quei bandi con un maggior numero di interventi finanziati velocemente cantierabili. Tra questi, il bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1 'miglioramento delle prestazioni della sostenibilità globale delle imprese agricole' 'macchinari e attrezzature', alla tipologia di intervento 4.2.1 'investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli' e infine per la tipologia di intervento 6.1.1 'avviamento di imprese per giovani agricoltori'.È previsto un incremento di 50.008,08 euro destinato al bando per il 'miglioramento dell'uso delle risorse idriche da parte delle aziende agricole', tipologia di intervento 4.1.5, che permetterà di finanziare integralmente l'ultima domanda in graduatoria.Infine "al bando per l'accesso alla misura 10 'pagamenti agro-climatico ambientali' - specifica Zannier - vengono assegnate ulteriori risorse pari a euro 3.582.316,95 portando la dotazione del bando da 10.500.000 euro a 14.082.316,95 euro di fondi cofinanziati". ARC/LP/ma