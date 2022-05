Psr: 4,3 milioni per trasformazione e sviluppo di prodotti agricoli

Udine, 6 mag - Nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali ittiche e montagna, ha approvato il bando da 4,3 milioni di euro per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.Il bando rientra nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione e si rivolge alle imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli previsti nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con esclusione dei prodotti della pesca.Il bando, ad accesso individuale, è destinato alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di beni immobili, la costruzione, l'ampliamento, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione di fabbricati e per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature.Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale. Nel caso di prodotto trasformato che rientra in quelli di cui all'allegato I del trattato Ue: il contributo è del 60 per cento, elevato al 75 per cento, nel caso di investimenti collegati a una fusione di organizzazione di produttori. Se il prodotto trasformato non rientra in quelli di cui all'allegato I del trattato, il contributo è del 30 per cento per la micro o piccola impresa e del 20 per cento per la media impresa.L'importo minimo ammissibile alla domanda di sostegno è di 150mila euro, quello massimo è di 2,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle domande è di 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione (Bur). ARC/SSA/al