Psr: Fvg tra le 8 Regioni italiane a centrare obiettivi di spesa

Udine, 21 apr - Il Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia ha conseguito con largo anticipo l'obiettivo di spesa previsto entro il 31 dicembre di quest'anno e si piazza tra le 8 Regioni italiane che sono state in grado di tagliare questo traguardo. L'ultimo decreto dell'organismo pagatore Agea, pari ad un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro, ha consentito, infatti, il superamento della soglia per scongiurare quello che è definito il "disimpegno automatico" delle risorse europee.In particolare, con questo decreto sono stati liquidati aiuti per circa 247mila euro a fronte degli impegni dell'agricoltura biologica e 1milione 835mila euro per gli interventi a investimento, di cui quasi 800mila per l'insediamento di giovani agricoltori. La spesa complessiva del Programma di sviluppo rurale della Regione, come ha evidenziato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, è oggi di 228,6 milioni di euro, conseguendo così un avanzamento finanziario complessivo migliore rispetto alla media nazionale. L'assessore ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, visto che si registra un avanzamento costante del programma e dei pagamenti agli agricoltori della regione.Sono in corso proprio in questi giorni ulteriori autorizzazioni al pagamento per altri 2 milioni. Il Friuli Venezia Giulia, come è stato rilevato dall'assessore, si colloca all'ottava posizione per livello di spesa e va ad aggiungersi alle altre sette Regioni che hanno raggiunto anticipatamente l'obiettivo "N+3" del 2022. Se, oltre a queste cifre, si considerano anche i fondi Next Generation Eu destinati a nuovi investimenti atti a favorire un rafforzamento e una maggiore resilienza del settore, la spesa complessiva erogata ad oggi ammonta a 230 milioni di euro, di cui il 53% per le misure strutturali e il 45% per le misure a superficie.Ai fondi comunitari del Psr 2014-2022 - lo ha fatto notare l'assessore - la Regione Friuli Venezia Giulia aggiunge risorse integrative proprie, grazie alle quali l'ammontare della spesa complessivamente liquidata è pari a 245 milioni di euro e ha consentito di raggiungere finora oltre 5mila 300 beneficiari. ARC/Com/pph/al