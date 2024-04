Psr: orgoglio per primo premio nazionale Rural Ciak a Regione Fvg

Udine, 23 apr - L'Amministrazione regionale esprime grande orgoglio per l'attribuzione all'Autorità di gestione dello sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia del primo premio nazionale Rural Ciak assegnato nell'ambito del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia. Il messaggio di congratulazioni è giunto dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche secondo il quale il premio attribuisce il giusto riconoscimento alla sensibilità, dedizione e creatività di coloro che operano nell'ambito della gestione del Programma di sviluppo rurale, dove l'attenzione al territorio e alle sue eccellenze è elevatissima e si fa forza di una lunga e qualificata competenza. Si unisce alle congratulazioni anche l'assessore regionale alle Finanze, che sottolinea come il Friuli Venezia Giulia si confermi ancora una volta virtuoso nell'utilizzo dei fondi della Programmazione europea e nell'impegno a rendere sempre più attrattivo e competitivo l'intero territorio. Ad aggiudicarsi il primo premio nella sezione Storytelling è stato il video congiunto realizzato dai fondi Psr (Sviluppo Rurale) e Pr Fesr, intitolato "Sostenibilità ambientale: il Fvg guarda al futuro con i fondi europei". "Il video - si legge nelle motivazioni del premio - affronta temi importanti per l'Unione europea come il dialogo tra generazioni, la sostenibilità ambientale e sociale, e riesce a trasmettere l'idea che i progetti mirino al benessere comune"; e ancora "immagini e qualità del girato accompagnano perfettamente lo svolgersi del racconto, chiaro ed esaustivo, senza mai risultare noioso o didascalico"; "la bellissima scenografia insieme alle parole dei protagonisti scelti con cura, rendono i racconti dei personaggi coinvolgenti ed emozionanti"; "il video riesce perfettamente nell'intento di narrare delle storie, lasciandoci lo stupore della scoperta e il desiderio di conoscere ancora di più, evidenziando anche le sinergie create tra più fondi europei presenti sul territorio, dimostrando che la collaborazione è sempre un punto di forza". Protagonisti del video i beneficiari per Psr-Sviluppo Rurale, ovvero le aziende sostenibili Damijan Podversic di Gorizia e NaturaLeo di Socchieve (Udine) e i beneficiari per Por Fesr, cioè l'azienda con progetti sostenibili Friland di Gemona del Friuli (Udine) e il Comune di Pordenone come area urbana. Il concorso Rural Ciak di Perugia, alla sua seconda edizione, premia così le produzioni video delle Autorità di Gestione dello sviluppo rurale delle Regioni e Province autonome italiane, promosso e sostenuto dalla Regione Umbria - Autorità di Gestione dello sviluppo rurale e dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf). L'iniziativa, rivolta principalmente ai professionisti della comunicazione pubblica, intende promuovere un confronto aperto e collaborativo tra i soggetti istituzionali chiamati a raccontare l'Europa, le sue istituzioni e l'impatto dei Fondi Ue sui territori. I video sono stati valutati da una giuria di qualità tecnica di alto profilo costituita da professionisti del cinema, del mondo dell'informazione e delle istituzioni Ue. Per il 2024, sono state dodici le Regioni partecipanti e diciannove i video candidati. Così i premi assegnati per le altre categorie: Educational e Tutorial al Veneto; Video emozionali al Lazio; Premio giovani (giuria di giovani studenti) all'Abruzzo. Menzioni speciali sono andate alla Sardegna e alla Toscana. ARC/SSA/ma