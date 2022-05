Psr: prorogati termini bandi fabbricati, macchinari, attrezzature

Udine, 6 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, ha stabilito di prorogare i termini di conclusione e rendicontazione di due bandi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Psr) venendo così incontro alle esigenze espresse dai beneficiari.Si tratta dei due bandi per l'accesso individuale al tipo di intervento 4.1.1 denominati "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - macchinari e attrezzature" e "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - fabbricati, macchinari e attrezzature" del Psr 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.La delibera estende i termini per la proroga della conclusione e rendicontazione delle operazioni da parte dei beneficiari, prevedendo la possibilità, per gli uffici attuatori, di concedere le proroghe sino ad un massimo di nove mesi nel bando "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - macchinari e attrezzature" e fino ad un massimo di dodici mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, nel bando "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - fabbricati, macchinari e attrezzature".La proroga si rende necessaria sia in conseguenza all'emergenza pandemica che attualmente comporta ancora difficoltà operative per i ritardi accumulati nelle forniture di beni e servizi, sia per le ripercussioni socio-economiche legate al conflitto russo-ucraino. Risulta infatti sempre più difficoltoso l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla costruzione dei macchinari e alla realizzazione dei fabbricati, con conseguenti rallentamenti nella realizzazione delle operazioni finanziate e nella loro rendicontazione da parte dei beneficiari. ARC/SSA/al