Pubblica amministrazione: Callari, la trasparenza rafforza la fiducia

Udine, 28 nov - "Il futuro di questa regione passa anche da valori quali la trasparenza, l'integrità di chi lavora nella Pubblica amministrazione e la formazione dei dipendenti. Iniziative come quella odierna contribuiscono a porre in essere una serie di riflessioni volte a rafforzare la fiducia nella Pubblica amministrazione; quest'ultima è vissuta dai cittadini con sempre maggiore distanza ed è sempre meno attrattiva, per questo è necessaria un'inversione di tendenza". Lo ha detto in apertura della 'Giornata della trasparenza 2023' oggi nell'aula Magna dell'Università di Trieste, l'assessore regionale al Patrimonio e ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, portando i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Durante l'incontro si sono affrontati temi quali l'importanza della trasparenza nel contesto universitario, i rischi corruttivi, la trasparenza e il diritto di accesso. "Per ridurre la distanza fra cittadini e Pa è necessario cambiare introducendo innovazioni ma è molto difficile scardinare le abitudini, i metodi di lavoro acquisti per cui bisogna partire dalle fondamenta, agendo sui giovani" ha indicato Callari che ha poi informato sull'applicazione Giga Fvg, la soluzione informatica creata da Insiel e fondata sul protocollo di intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura di Trieste e Direzione investigativa antimafia del Fvg. "Il nuovo strumento informatico che digitalizza le attività di controllo e di verifica sui cantieri e sui dati inseriti da stazioni appaltanti e operatori economici è un'operazione di trasparenza - ha spiegato Callari - e permette di mettere in campo azioni di prevenzione della corruzione e di monitoraggio antimafia dei cantieri su larga scala. E' un esempio di come la Pa si mette a disposizione con nuovi servizi". ARC/LP/gg