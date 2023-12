Pugilato: Scoccimarro, con Chiancone Trieste torna ai vertici italiani

Trieste, 21 dic - "Per essere riuscito a riportare a Trieste il tricolore nella categoria dei pesi medi in ideale continuità con autentiche leggende del pugilato giuliano". Questa la motivazione incisa sulla targa che oggi l'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha consegnato al pugile triestino Luca Chiancone, che recentemente, davanti al pubblico di casa, ha saputo conservare il titolo di campione italiano dei pesi medi. "Questo riconoscimento - ha sottolineato Scoccimarro - vuole testimoniare l'apprezzamento da parte dell'assessore allo Sport Mario Anzil e dell'intera Giunta regionale verso questo giovane professionista che sta portando in alto il nome di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. L'augurio è che possa ottenere altri grandi successi come seppero fare in passato gli indimenticabili Tiberio Mitri e Nino Benvenuti". Nato nel 1997 - ha da poco fatto 26 anni - Luca Chiancone è laureato in design del Prodotto industriale e abbina alla carriera pugilistica una brillante attività imprenditoriale, avendo aperto un'agenzia di comunicazione. Nel corso dell'incontro si è parlato a lungo della situazione della boxe in Italia, un movimento che nell'ultimo periodo è tornato a crescere e che vanta un larghissimo numero di praticanti. "Siamo pronti a sostenere Chiancone in questo suo percorso. Il Friuli Venezia Giulia - ha precisato Scoccimarro - potrebbe essere la sede ideale per ospitare anche i match di livello internazionale che speriamo vedano protagonista nel prossimo futuro il pugile triestino". ARC/RT/gg