Qualità della vita: Fedriga, orgoglioso per "en plein" Fvg

Trieste, 13 dic - "L'en plein del Friuli Venezia Giulia - con Trieste prima, Pordenone settima, Udine nona e Gorizia che, rispetto al 2020, ha scalato ben tre posizioni - riempie di orgoglio e testimonia congiuntamente la bontà dell'operato delle amministrazioni locali che, anche in periodo di crisi, sono riuscite nell'intento di erogare servizi di indubbio livello, il prezioso lavoro delle imprese che, a dispetto delle difficoltà dovute dalla pandemia, hanno continuato a investire e crescere, e la resilienza dei cittadini, che hanno risposto con coraggio e determinazione a questi due anni di Covid".Lo dichiara il governatore Massimiliano Fedriga, a commento della classifica 2021 de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane."Si tratta peraltro di un bel biglietto da visita - sottolinea ancora Fedriga - per una comunità regionale che, tra poco più di due mesi, sbarcherà all'Expo di Dubai: l'opportunità di mettere in vetrina le eccellenze del nostro sistema produttivo, scientifico, logistico, ricettivo ed enogastronomico assume quindi, alla luce della graduatoria del Sole, ulteriore peso nella prospettiva di promuovere un territorio ricco, composito e dotato di enormi potenzialità". ARC/DFD/ma