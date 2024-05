Raduno Fanti: Regione, Trieste e Fvg accolgono reparto valoroso

Trieste, 26 mag - I Fanti rappresentano il cuore pulsante delle Forze armate, sono loro che con umiltà e determinazione hanno difeso i confini, mantenuto la pace e la nostra libertà e ora continuano a proteggere la nostra sicurezza: Trieste con la sua storia e il suo ruolo strategico è il luogo ideale per celebrare questa ricorrenza perché è una città che per anni è stata testimone di momenti di grande tensione e aspre sofferenze, ma che ha sempre saputo risorgere rinnovando guardando con fiducia al futuro, così come è nello spirito dei Fanti. È la sintesi del messaggio che l'assessore alle Autonomie locali e Sicurezza ha rivolto in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia in occasione del 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia in svolgimento in questi giorni a Trieste, sottolineando come si tratti di un evento particolarmente rilevante nell'anno del 70esimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia e del 400esimo anniversario della costituzione del primo reggimento di fanteria italiano, uno dei più antichi reparti dell'Esercito, che rivive nell'associazione nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto. La giornata è iniziata con l'alzabandiera solenne in piazza dell'Unità d'Italia e proseguirà dopo i discorsi ufficiali - a portare il saluto del Capo di Stato maggiore dell'Esercito è stato il comandante delle Forze operative terrestri Gaetano Zaule - con la sfilata sulle Rive fino in piazza del Ponterosso per concludersi nel tardo pomeriggio con l'ammainabandiera sempre in piazza dell'Unità d'Italia. L'assessore ha rimarcato come la storia dei Fanti sia intrecciata con quella della nazione, dalle battaglie più cruente alle missioni di pace in terre lontane e come ognuno di loro porti il peso della responsabilità di appartenere a una tradizione gloriosa, ringraziandoli per testimoniare sempre, in congedo e in servizio, anche i valori del volontariato e dell'assistenza in qualsiasi contesto operativo. ARC/MA-EP/ma