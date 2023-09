Rai Fvg: Fedriga, buon lavoro a nuovo responsabile Tgr Roncoletta

Il governatore ricorda la capillarità e l'importanza del servizio pubblico Trieste, 13 set - "L'importanza e la capillarità del servizio pubblico offerto dalla Rai a livello regionale sono una garanzia di qualità e di libera informazione. In questo senso auguro al nuovo responsabile della testata giornalistica televisiva e radiofonica di lingua italiana del Friuli Venezia Giulia, Paolo Roncoletta, un buon lavoro sul solco di un percorso in cui la Tgr regionale si è sempre contraddistinta per la professionalità dei giornalisti e una linea editoriale al di sopra delle parti".



Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga a commento della nomina di Paolo Roncoletta a caporedattore della Tgr Friuli Venezia Giulia. ARC/GG/pph