Rally del Piancavallo: con 'Io sono Fvg' promozione qualità territorio

Al via la XXXV edizione della storica corsa Trieste, 14 mag - Uno storico evento sportivo che ha il merito di valorizzare l'area delle Dolomiti orientali e della Pedemontana pordenonese e che da quest'anno si associa al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia', garanzia di qualità dei prodotti regionali dell'agroalimentare. Questo il concetto espresso oggi a Maniago dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e montagna del Friuli Venezia Giulia in occasione della cerimonia di partenza della XXXV edizione del Rally del Piancavallo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, sono proprio le tradizioni, i valori e la qualità dei prodotti del territorio a venir promossi in questa manifestazione, la quale è capace di attirare un importante flusso turistico di appassionati anche dall'estero. Per questo motivo, come ha continuato l'assessore, l'Amministrazione ha voluto che Io sono Friuli Venezia Giulia, e le iniziative promozionali incentrate soprattutto sull'enogastronomico ad esso legate, arricchiscano il Rally del Piancavallo a beneficio dello sviluppo economico della regione. L'auspicio, come ha concluso l'assessore, è che questa edizione sia il preludio di un ritorno a quel campionato italiano che manca in Friuli Venezia Giulia da tanti anni. La corsa targata 2022 registra 142 iscrizioni, suddivise in 127 vetture moderne e 15 storiche. ARC/GG