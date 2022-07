Rapper Aurisina: Roberti, pene esemplari per evitare altri scempi

Trieste, 6 lug - "Quanto accaduto dimostra in maniera chiara che, purtroppo, taluni dalla storia non riescono a trarre alcun insegnamento. I fatti al cimitero austroungarico di Aurisina hanno la stessa gravità che ebbero quelli al Sacrario di Redipuglia. Uno scempio che purtroppo si è ripetuto a distanza di pochi anni, che calpesta la memoria dei caduti in combattimento."Questo il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, all'episodio registrato oggi nel territorio dell'ex provincia di Trieste."Auspico - conclude Roberti - che le autorità competenti infliggano ai protagonisti di questa bravata una pena esemplare, anche a finalità deterrenti, a tutela della memoria che questi luoghi custodiscono." ARC/AL/gg