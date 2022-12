Ratzinger: Fedriga, figura potente che lascia segno in storia Chiesa

Trieste, 31 dic - "Una figura potente, che lascia un vuoto profondo ma anche un segno indelebile nella storia, in quanto ha dimostrato la forza di saper ritirarsi portando con sé la Croce per tutta Chiesa. Un passo di lato tanto autorevole quanto per certi versi spiazzante, che anche in quell'occasione confermò lo spessore teologico e umano di Benedetto XVI".



Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga ricordando Joseph Ratzinger, Papa emerito, deceduto oggi.



Come ha sottolineato Fedriga, "uno dei messaggi di Benedetto XVI che voglio ricordare è quello dell'invito rivolto ai cattolici a impegnarsi attivamente nella vita civica delle comunità, portando quei valori che sono alla base della nostra cultura e della nostra storia".



Infine il governatore ha rimarcato la capacità di Ratzinger di esser stato un Papa per certi aspetti innovativo nelle scelte e al contempo determinato nel riaffermare i principi dottrinali del cattolicesimo. ARC/GG/pph