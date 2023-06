Regione: Giunta approva nuovo Cda Autostrade Alto Adriatico

L'assessore Zilli: completato il nuovo assetto societario



Pordenone, 27 giu - Approvato questa mattina dalla Giunta regionale - attraverso una delibera proposta dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli - il nuovo assetto societario di Autostrade Alto Adriatico Spa, la nuova società in house della Regione Fvg, subentrata nei mesi scorsi alla concessionaria Autovie Venete, che gestisce il servizio autostradale e la manutenzione di tratti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.



"Dopo il voto favorevole, nei giorni scorsi, da parte della Giunta per le nomine del Consiglio regionale dei nomi proposti dall'Esecutivo per i ruoli di presidente e di vicepresidente - ha evidenziato l'assessore Zilli - oggi la Giunta regionale ha approvato, completando così l'assetto societario, la composizione del nuovo Cda della società che sarà formato da cinque componenti". Accanto al presidente Domenico Gabriele Angiolino Fava e al vicepresidente Tiziano Bembo (già vicepresidente di Autovie Venete) nel nuovo Consiglio di amministrazione di Autostrade Alto Adriatico Spa siederanno i consiglieri Valentina Graberi, Zoro Grattoni e Elena Buson Nicolodi. ARC/LIS/gg