Rel. internaz: Fedriga, rapporto Fvg-Croazia strategico per Europa

Il governatore ha incontrato a Trieste il ministro degli esteri croato Gordan Grlic-Radman Trieste, 16 lug - "Il Friuli Venezia Giulia continua a lavorare in stretta sinergia con la Croazia per rafforzare una relazione altamente strategica tanto per l'Italia quanto per il resto d'Europa. I temi che trattiamo sono molteplici, dal progetto transfrontaliero della valle dell'idrogeno alla gestione dei fenomeni migratori sulla rotta balcanica, fino alla tutela delle minoranze linguistiche italiana e croata. Rivolgo un ringraziamento particolare al ministro degli esteri Grlic-Radman e all'ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia Jasen Mesic per la collaborazione avviata in questi anni con l'Italia e con il Friuli Venezia Giulia, che in questo quadro mantiene un ruolo fondamentale di collegamento tra i due Paesi e si conferma pronto a offrire il proprio contributo". Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione dell'incontro con la delegazione croata guidata dal ministro degli esteri Gordan Grlic-Radman, svoltosi oggi nel palazzo della Regione a Trieste. Presente anche l'assessore regionale alle Autonomie locali, Sicurezza e Immigrazione Pierpaolo Roberti. Il governatore ha ribadito la strategicità degli assi portanti della partnership con la Croazia su scala europea, citando in particolare il progetto della valle dell'idrogeno che vede partecipi i due Paesi assieme alla Slovenia. "Una sfida che parte da questi territori ma a cui tutta l'Europa guarda con interesse - ha rimarcato Fedriga -, nell'ottica di perseguire gli obiettivi legati al reperimento sostenibile dell'energia e al potenziamento delle fonti di approvvigionamento". Il massimo rappresentante della Giunta regionale ha successivamente convenuto con il ministro croato sui benefici che la cooperazione tra Italia e Croazia ha portato sul fronte dell'immigrazione. Su questo aspetto, Grlic-Radman ha assicurato il sostegno del suo Paese all'Italia per aiutarla a far fronte alla maggior esposizione al fenomeno rispetto al resto d'Europa. Nel corso dell'incontro si è parlato di tutela delle minoranze linguistiche, alla presenza del rappresentante della comunità Croata di Trieste Damir Murkovic. ARC/PAU/al