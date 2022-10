Rel. internazionali: 12-13/10 Fedriga a Bruxelles per più Fvg in Ue

Trieste, 10 ott - La presentazione del nuovo portale Europa Fvg e del progetto in collaborazione con Clenad (Comité de Liaison des Experts Nationaux Détachés) per il rafforzamento del ruolo degli End (Esperti nazionali distaccati) presso le Istituzioni dell'Unione; inoltre - all'interno del workshop dedicato alla mobilità dei giovani - l'intervento congiunto con il governatore della Carinzia incentrato sulla cooperazione transfrontaliera giovanile tra le due regioni.



Questi gli appuntamenti principali della missione del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a Bruxelles prevista per mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre.



Nel dettaglio, il giorno 12, alle ore 18, nell'Ufficio di collegamento della Regione in Rue du Commerce 49, Fedriga terrà una conferenza stampa sul tema "Il Fvg rafforza la sua presenza in Europa: porre al centro le competenze per la crescita dei nostri territori".



Subito dopo il governatore, alle ore 19, alla presenza delle massime rappresentanze diplomatiche italiane a Bruxelles, incontrerà gli alti funzionari provenienti dal Friuli Venezia Giulia che lavorano nelle istituzioni dell'Unione europea e i rappresentanti delle associazioni di corregionali residenti nella capitale belga.



Giovedì 13 ottobre, nell'ambito delle iniziative correlate all'Anno europeo dei giovani, Fedriga parteciperà al workshop "Mobilità dei giovani oltre i confini regionali: come superare gli ostacoli". Prenderanno parte ai lavori anche i rappresentanti della Valle d'Aosta, del Land tedesco della Saar, del Voivodato polacco della Pomerania, dell'Irlanda del Nord e della Carinzia. E proprio assieme al governatore carinziano Peter Kaiser, Fedriga interverrà sulla progettualità Fvg-Carinzia (Scet-Net e Gect Euregio senza confini) declinata alla cooperazione transfrontaliera giovanile. ARC/GG/ma