Rel. internazionali: Anzil, rapporto con Giappone è opportunità

Il vicegovernatore ha incontrato il console generale nipponico Kobayashi Toshiaki Trieste, 12 dic - "Un rapporto tra il Friuli Venezia Giulia e il Giappone già strutturato e da rinsaldare con nuove collaborazioni nel campo dello sport e della cultura, con una sottolineatura particolare sul ciclismo e su GO!2025, quale prossimo evento internazionale di spicco della regione". Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega a Cultura e Sport Mario Anzil durante l'incontro con il console generale del Giappone Kobayashi Toshiaki, che nell'occasione ha anche visitato l'Aula del Consiglio regionale. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, l'Amministrazione regionale ha interesse a sviluppare, nell'ambito delle proprie competenze afferenti alle relazioni internazionali, una serie di rapporti con il Giappone, in particolare riprendendo un'iniziativa di successo come quella legata all'abbinamento Fuji-Zoncolan della Carnia Bike Classic. Inoltre Anzil ha rimarcato come anche in campo culturale gli scambi e le possibilità di collaborazione possano essere portate avanti sulla base di un rapporto storico di amicizia. In particolare, in vista di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, evento principe del panorama culturale - e non solo - della regione, in tema di contaminazioni artistiche, musicali e teatrali, "quella con il Giappone - ha concluso il vicegovernatore - potrebbe essere un'opportunità di partnership foriera di affascinanti e interessanti suggestioni". ARC/GG/pph