Rel. internazionali: delegazione Carinzia in visita a Ts

Porto e Fvg di nuovo centrali e in relazione privilegiata con Austria



Trieste, 17 mag - Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono tornati al centro dell'Europa, non più solo come speranza e come visione ma nella realtà delle cose, e in quest'ottica la relazione con l'Austria, e più da vicino con la Carinzia, recupera il ruolo storico del capoluogo regionale come sbocco sul mare e riferimento privilegiato di traffici, sviluppo economico e relazioni di amicizia.



È la riflessione che l'assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica e Sicurezza ha esposto al Club dei deputati socialdemocratici del Parlamento della Carinzia, composto da membri del Parlamento della Carinzia, rappresentanti del Consiglio nazionale austriaco e del Consiglio federale, in visita a Trieste al Palazzo della Regione e guidata dal presidente del Landtag carinziano.



L'assessore del Friuli Venezia Giulia ha evidenziato alcuni dati che indicano la forza del territorio regionale: Trieste primo porto in Italia per volume di traffici, Friuli Venezia Giulia tra le regioni più resilienti alla crisi economica dovuta alla pandemia, Trieste provincia record per l'attrazione di nuovi abitanti provenienti dall'Italia. Agli ospiti carinziani, che hanno apprezzato il retaggio austroungarico del palazzo del Lloyd, sede della presidenza regionale, è stata illustrato il trend di crescita del porto nuovo e il potenziale della riqualificazione del porto vecchio, ricordando le importanti connessioni alimentate con Austria e Slovenia grazie agli organismi internazionali Euregio e Eusalp.



Il presidente del Landtag carinziano ha confermato il forte interesse della regione austriaca per gli sviluppi del Friuli Venezia Giulia e sottolineato il potenziale logistico di Klagenfurt sulla direttrice nord-sud, ricambiando l'invito all'Amministrazione regionale a recarsi in Carinzia. Nel programma pomeridiano della delegazione del Club la visita al porto di Trieste. ARC/PPH/gg