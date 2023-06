Rel. internazionali: Fedriga, Fvg territorio adatto investimenti Usa

Trieste, 8 giu - "Il Friuli Venezia Giulia è un territorio che offre grandi opportunità per gli investitori stranieri per la sua posizione strategica e le agevolazioni fiscali, ma soprattutto per la sua capacità di presentarsi come un sistema articolato e capace di unire ricerca e innovazione alla concretezza richiesta dalle imprese. Dobbiamo però far conoscere le nostre potenzialità al di fuori dell'Italia, a partire da mercati che, con il repentino cambio degli assetti geopolitici, hanno confermato la propria strategicità". È questo il pensiero che anima il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso della missione istituzionale negli Stati Uniti, durante la quale ha presentato il territorio regionale nell'ambito di alcuni incontri istituzionali svoltisi nell'ambito della Bio International Convention 2023 di Boston, il più importante evento fieristico dedicato a life science, farmaceutica, biotecnologie, innovazione e ricerca, al quale partecipano tutti i principali centri di ricerca targati Fvg. Il governatore, che ha già avuto rilevanti incontri tecnici con i vertici dell'Agenzia Ice (l'organismo deputato alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - con cui Regione Fvg ha già un accordo in vigore), della multinazionale farmaceutica Novartis - che ha siglato un protocollo con la nostra regione - e di Enel, ha evidenziato che "grazie anche al supporto dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa il Friuli Venezia Giulia si propone come una piattaforma che presenta in modo organico tutte le opportunità di investimento sul territorio ed è in grado di rispondere alle esigenze della maggior parte degli investitori internazionali". ARC/MA/gg