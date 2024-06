Rel. internazionali: Fedriga, lavoriamo per partnership Fvg-Virginia

Ricevuta dal governatore la delegazione Usa dello Sbdc Trieste, 21 giu - "Crediamo fortemente nel rapporto con gli Stati Uniti e, perseguendo questo obiettivo, abbiamo avviato una collaborazione con il governo della Virginia, attraverso la quale puntiamo a rafforzare le opportunità di crescita delle imprese regionali del territorio per attrarre nuovi investimenti generando economia e occupazione". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga a margine dell'incontro con i rappresentanti dello Small business development center della Virginia, realtà statunitense che si occupa di sviluppare l'attrattività degli investimenti e le collaborazioni aziendali internazionali. Presente anche l'assessore regionale ai sistemi informativi Sebastiano Callari. Come ha evidenziato il massimo esponente della Giunta, dopo l'incontro con il governatore della Virginia dello scorso aprile è partito un processo di approfondimento sul reciproco scambio e le possibilità di collaborazioni aperte al mondo dell'impresa e dell'innovazione tecnologica. "Il tutto - ha spiegato Fedriga - finalizzato alla sottoscrizione di un accordo tra la Regione e lo stato della Virginia per la creazione di una piattaforma sulla quale le stesse imprese possano inserirsi e creare opportunità di crescita". La delegazione dello Sbdc in questi giorni ha visitato diverse realtà imprenditoriali della regione, manifestando particolare interesse, oltre che per l'agroalimentare, anche per la ricerca, la cybersicurezza e l'ambito biomedicale. ARC/GG/ma