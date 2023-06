Rel. internazionali: Fedriga, missione in Usa su ricerca e commercio

Il governatore da ieri negli Stati Uniti



Trieste, 7 giu - Il rafforzamento delle opportunità di rapporti commerciali e di rapporti nel mondo della ricerca tra Friuli Venezia Giulia e Stati Uniti per poter aumentare le possibilità di collaborazione internazionale che hanno le imprese regionali. È questo l'obiettivo della missione negli Stati Uniti del governatore Massimiliano Fedriga arrivato ieri a Boston dove si tratterrà per alcuni giorni. Nel dettaglio, il programma della missione comprende anche la visita a Bio International Convention 2023 (fino all'8 giugno), la più grande fiera al mondo su life science, farmaceutica, biotecnologie, innovazione e ricerca, dove il Friuli Venezia Giulia è presente con quasi tutti i centri di ricerca della regione. Sono anche previsti incontri con rappresentanti dell'Eni, di Enel e del colosso farmaceutico Novartis. Fedriga vedrà anche realtà statunitensi già incontrate nelle missioni precedenti.



Come ha sottolineato il massimo esponente della Giunta, la fiera Bio rappresenta un'opportunità per far conoscere il Friuli Venezia Giulia e le sue realtà". La missione prevede anche impegni istituzionali: Fedriga incontrerà l'ambasciatrice d'Italia a Washington, Mariangela Zappia, il console italiano a Boston, Arnaldo Minuti, i vertici della Municipalità di Boston e alcuni deputati dello stato del Massachusetts. ARC/Com