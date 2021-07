Rel. Internazionali: Fedriga, Pahor a Ts rinsalda vincolo Slovenia-Fvg

Trieste, 10 lug - "Ringrazio il presidente della Repubblica Borut Pahor per la sua visita di oggi a Trieste, che rinsalda il vincolo di amicizia e fratellanza creatosi tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. È un percorso che, giorno dopo giorno, va nel segno della condivisione di intenti comuni e di ideali della democrazia".Lo ha detto il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga a margine dell'incontro svoltosi oggi nel Municipio del capoluogo giuliano, durante il quale il sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato i "Tre sigilli di Trieste", il maggior riconoscimento della Città, al Capo di Stato della Slovenia."La visita di oggi - ha proseguito Fedriga - si inserisce nel solco di un percorso che vede l'Italia e la nostra Regione impegnati in un percorso di collaborazione istituzionale, come hanno dimostrato chiaramente la stretta di mano tra i Capi di Stato Pahor e Mattarella avvenuta a Basovizza nonché la nostra presenza alla cerimonia tenutasi sul piazzale della Transalpina per celebrare il trentesimo anniversario di fondazione della Repubblica Slovena".In quest'ultima circostanza Fedriga ringraziò Pahor e tutti i cittadini della nazione confinante per l'importante scelta compiuta dalla Slovenia nel segno dell'indipendenza e della democrazia, confermando che il Friuli Venezia Giulia sarà sempre orgoglio di sostenere questi ideali."Il rapporto tra la nostra Regione e la Slovenia - conclude il Governatore - è la dimostrazione che dopo il secolo in cui sono state imposte le divisioni, ora invece ci siamo incamminati lungo un percorso diverso, incentrato sulla comunione di intenti e di ideali tra i popoli". ARC/AL