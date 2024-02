Rel. internazionali:Fedriga, partnership Serbia occasione per l'Europa

Il governatore al Business forum transadriatico a Pordenone Pordenone, 2 feb - "È importante rafforzare la partnership industriale con i Balcani per riavvicinare all'Europa occidentale pezzi di filiera produttiva fondamentali per la nostra economia, che negli ultimi decenni sono stati purtroppo delegati al Far east. Le chiavi decisionali dei processi produttivi non possono essere consegnate nelle mani di paesi terzi che poco hanno a che fare con la democrazia. Ecco perché l'intensificarsi delle relazioni commerciali con la Serbia è un'opportunità non solo per il Friuli Venezia Giulia e l'Italia, ma per tutta l'Europa: qui si parla di una parte fondamentale del nostro futuro, dove più forte è la rete di relazioni tra i Paesi più saranno salvaguardati i principi democratici e di libertà in cui crediamo, tanto per l'Europa occidentale quanto per i Balcani stessi". Questo, in sintesi, il pensiero condiviso oggi a Pordenone dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al Business forum transadriatico "Un partenariato Italia-Serbia per la prosperità nei Balcani". Scopo dell'evento il dialogo e il confronto sui temi legati alla rete di cooperazione tra i due Paesi in cui il Friuli Venezia Giulia riveste un ruolo strategico di regione ponte. Fedriga ha portato il saluto della Regione al seminario dedicato alle opportunità nel campo degli investimenti bilaterali, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e del presidente serbo di Confindustria Patrizio Dei Tos. "L'area balcanica - ha rimarcato il governatore - può essere una piattaforma importante per farci riavvicinare a quella parte di componentistica che non può essere prodotta in Europa, in quanto a basso valore aggiunto e non economicamente sostenibile, ma che è un ingranaggio imprescindibile nei processi industriali. Non basta basarsi sulle opportunità reciproche: è necessario creare una struttura unitaria che preveda linee di accesso privilegiate ai rispettivi mercati. In questo contesto, anche il Friuli Venezia Giulia è chiamato a costruire un sistema produttivo che guardi con lungimiranza ai prossimi decenni". ARC/PAU/al