Rel. Internazionali: Fedriga, positivo interesse Georgia imprese Fvg

Trieste, 25 giu - "L'interesse della Georgia per il Friuli Venezia Giulia è molto positivo e l'auspicio è che si possano avviare dei tavoli tecnici per valutare la possibilità di cooperazione economica e le opportunità per le imprese di entrambi i nostri territori". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l'incontro di questo pomeriggio con il console generale di Georgia a Milano Natalia Kordzaia, nel corso del quale sono stati discussi i reciproci vantaggi derivanti da una collaborazione tra i due territori, in particolare per quanto riguarda i settori della navalmeccanica - grazie alla presenza del colosso Fincantieri - e della logistica, a partire dal Porto di Trieste. Il governatore ha quindi spiegato che "la nostra regione e le sue imprese sono da sempre molto interessate all'internazionalizzazione da un lato e all'attrazione di investimenti dall'altro e proprio per questo è stata sviluppata l'Agenzia Select Fvg".