Rel. internazionali: Fedriga, Slovenia è esempio di autodeterminazione

Gorizia, 23 giu - "Il popolo sloveno è un esempio per tutta l'Europa perché si è battuto per la propria terra, la propria patria e per vivere in una democrazia occidentale. La nascita della Slovenia è quindi un'importante dimostrazione di rispetto della volontà popolare e del diritto di autodeterminazione dei popoli. Ringrazio quindi il presidente Pahor e tutti i cittadini sloveni per l'importante scelta compiuta nel segno dell'indipendenza e della democrazia e confermo che il Friuli Venezia Giulia sarà sempre orgoglioso di sostenere questi ideali". È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla cerimonia tenuta sul piazzale della Transalpina, esattamente sul vecchio confine tra Gorizia e Nova Gorica, per celebrare il trentesimo anniversario di fondazione della Repubblica Slovena, alla presenza del suo presidente Borut Pahor e, tra gli altri, del ministro per gli Sloveni nel mondo Helena Jaklitsch, dei sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica Klemen Miklavic e di Trieste Roberto Dipiazza, dei presidenti della Skgz Ksenija Dobrila e della Sso Walter Bandelj ed infine il console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste Vojho Volk. Nel suo intervento Fedriga ha ricordato "l'importanza della collaborazione e della volontà di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni" e sottolineato che "quella della Transalpina è una piazza unica in Europa, perché dopo essere stata a lungo la rappresentazione imposta alle persone delle divisioni del Novecento, oggi è divenuta il simbolo della comunione di ideali e di intenti tra i popoli". ARC/MA/al