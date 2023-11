Rel. internazionali: Fedriga, UK Paese di grandi opportunità

Incontro a Londra tra il governatore e l'ambasciatore Lambertini Londra, 28 nov - Le ricadute della "brexit" e le opportunità di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia che la forte presenza di italiani nel Regno Unito può favorire, in particolare nei campi della ricerca scientifica e dell'innovazione, del turismo, della logistica, in ambito manifatturiero e anche delle nuove fonti d'energia, oltre alle occasioni per favorire collaborazioni a livello accademico. Sono questi i principali temi affrontati nel corso dell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Londra tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini, al quale ha partecipato la direttrice dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, Lidya Alessio Vernì. Evidenziando i molteplici campi sui quali la Regione sta investendo e i progetti in via di sviluppo, anche attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra cui la North Adriatic cross-border Hydrogen Valley in partnership con Slovenia e Croazia, il governatore ha rimarcato "l'importanza della cooperazione in ambito transnazionale e tra territori e la necessità di favorire gli investimenti privati garantendo percorsi burocratici chiari e tempi precisi. Proprio per questo è stata creata l'Agenzia lavoro & SviluppoImpresa, che funge da piattaforma e da interlocutore unico per i possibili investitori". Sul fronte del turismo è stato evidenziato dall'ambasciatore Lambertini come l'Italia sia una meta privilegiata per gli anglosassoni, sottolineando come il Friuli Venezia Giulia a riguardo sia un piccolo "compendio" del paese. Il Governatore ha rimarcato inoltre le grandi opportunità che il sistema delle Regioni italiane può ottenere proponendosi sul mercato inglese in maniera coordinata. ARC/MA/gg