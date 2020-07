Rel. internazionali: Fvg mantiene guida Interreg Ita-Slo 2021/27

Udine, 24 lug - La Regione ha raggiunto l'accordo con la Repubblica di Slovenia per mantenere la guida dell'Autorità di gestione del Programma Interreg Italia-Slovenia anche per il ciclo di programmazione 2021/2027.L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è infatti quello di utilizzare tutti gli strumenti finanziari che sono a disposizione per permettere al sistema economico-produttivo e sociale del Friuli Venezia Giulia di ripartire dopo la chiusura forzata causata dalla pandemia, valicando nel miglior modo possibile la crisi in atto.L'aggiornamento sull'iter in atto per mantenere la guida dell'Autorità di gestione, con l'obiettivo di favorire la migliore fruizione delle previsioni comunitarie per la Programmazione 2021/2027, è stato fornito alla Giunta regionale dall'assessore alle Finanze.A conclusione della riunione della task force delle rappresentanze dei due Stati membri interessati, svoltasi in questi giorni, l'Amministrazione regionale ha infatti ottenuto dalle autorità della Slovenia l'assenso auspicato a mantenere la guida dell'organismo preposto a vigilare sulla migliore attuazione del Programma comunitario, con l'accoglimento da parte della delegazione slovena della nuova proposta tecnica formulata dall'Autorità di gestione ora guidata dal Friuli Venezia Giulia.Tra i nuovi impegni che spetteranno alla Regione nel contesto dell'Interreg Italia-Slovenia 2021/2027 nell'ambito della prossima programmazione comunitaria, per assicurare la gestione del Programma e delle provvidenze della Ue vi sono: la gestione, sulla base di una metodologia preliminarmente condivisa con la Slovenia, dei controlli da effettuare sui beneficiari sloveni prima della stipula dei contratti di finanziamento del Programma comunitario; un miglioramento dell'utilizzo della lingua slovena nell'ambito del Programma e l'utilizzo del sistema informatico comune europeo per i programmi Interreg. ARC/CM/ma