Rel. internazionali: Fvg, rafforzare la collaborazione con la Slovenia

Incontro a Trieste tra il governatore e il ministro per gli Sloveni all'estero



Trieste, 17 feb - Rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Friuli Venezia Giulia e Repubblica di Slovenia, espandendo un legame solido che rappresenta un esempio riconosciuto a livello europeo: questa la linea espressa dal Governatore della Regione nell'incontro avuto oggi a Trieste con il ministro per i Rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la comunità nazionale autoctona slovena nei Paesi confinanti e tra la Repubblica di Slovenia e gli Sloveni nel mondo.



Da parte di entrambi i rappresentati istituzionali è stato condiviso l'ottimismo per il percorso verso il 2025 di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della Cultura, con l'impegno a intensificare e velocizzare tutte le azioni che possano assicurare la piena riuscita dell'appuntamento e a monitorarle.



Entrambi gli interlocutori hanno ribadito la strategicità dell'impegno nell'Hydrogen Valley, unico progetto europeo trans-frontaliero in campo energetico, sia sul versante della ricerca sia sul piano delle applicazioni industriali e civili, e l'opportunità di unire le forze in attività di promozione turistica per il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia anche nei grandi appuntamenti espositivi internazionali. ARC/PPH/al