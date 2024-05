Rel. internazionali: Regione, Serbia sia partner strategico per Ue

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha partecipato questa mattina al Forum imprenditoriale Italia-SerbiaTrieste, 24 mag - Il Forum imprenditoriale Italia-Serbia in corso a Trieste è un evento di grande rilevanza per il Friuli Venezia Giulia, perché da sempre la nostra regione è stata un ponte verso i Balcani occidentali e ha tenuto un rapporto privilegiato con quell'area geografica, che risulta strategica per l'Italia e l'Europa intera. È inoltre molto significativa la forte partecipazione al Forum delle categorie economiche e delle imprese, dato che i collegamenti che dobbiamo rafforzare e rendere indissolubili con la Repubblica di Serbia passano, oltre che dalle diplomazie nazionali, dai legami che si creano sul territorio attraverso opportunità economiche e rapporti tra le persone.È questo, in sintesi il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia in apertura del "Forum imprenditoriale Italia-Serbia Transizione verde: nuove opportunità per la cooperazione bilaterale", in corso a Trieste, al quale hanno preso parte tra gli altri, i ministri italiani per gli Affari esteri e l'Ambiente, il Primo ministro della Repubblica di Serbia Milos Vucevic, i sottosegretari all'Economia e Finanze e agli Esteri l'assessore regionale alla Salute e il sindaco di Trieste.Il governatore ha quindi rimarcato che le politiche di near shoring e di accorciamento della filiera produttiva di cui l'Europa ha bisogno possono trovare risposta tramite il rafforzamento dei legami con una nazione come la Serbia. Un'azione strategica per garantire l'efficienza del sistema economico ma anche la libertà di un continente democratico come quello europeo, perché se consegniamo parti fondamentali della nostra catena produttiva a paesi terzi che di democratico hanno ben poco questi ultimi possono condizionare il futuro dei popoli europei, delle imprese e dei diritti sociali dei cittadini . La Serbia è quindi un partner strategico per affrontare in modo costruttivo tale sfida a e creare opportunità di sviluppo reciproco. ARC/MA/gg