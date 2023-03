Rel. internazionali:Regione, Transalpina è asset culturale e turistico

Trieste, 24 mar - Accendere un faro sulle ricchezze del nostro territorio, inteso in senso ampio, è sempre positivo e la Transalpina è per il suo alto valore simbolico sicuramente una di esse, soprattutto ora che Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura lancia un messaggio inequivocabile di cooperazione e fratellanza. Le due città e i loro abitanti, a lungo separati, hanno dimenticato i confini e si sono aperti alla vera Europa: quella dei popoli.È questo, in sintesi, il messaggio lanciato dall'assessore regionale al Patrimonio nel corso del convegno "Transalpina-Bohinjska proga. Ritorno al futuro", organizzato dal Centro Ricerche Turismo e Cultura di Gorizia con il patrocinio dell'Università degli studi di Udine, del Comune di Gorizia e del Consolato Onorario d'Austria.L'assessore ha rimarcato come storicamente il treno e la ferrovia Transalpina già ai tempi dell'Impero Austroungarico rappresentava un modo per unire i popoli diversi in una prima un'idea di Europa. Oggi quindi quella ferrovia può essere un elemento catalizzatore per una sorta di ritorno al futuro sul quale la Regione può, insieme alla Slovenia, investire risorse.La Transalpina può rappresentare un asset di sviluppo non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico per tutto il Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di organizzare escursioni in un'area particolarmente bella, varia e caratteristica sotto il profilo paesaggistico. ARC/MA/gg