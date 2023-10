Rel. internazionali: Zilli, importante valorizzare dimensione locale

L'assessore alla "Trieste Cei Platform", la Conferenza dei presidenti delle Commissioni parlamentari per gli Affari esteri Trieste, 13 ott - "Il Friuli Venezia Giulia è da sempre crocevia di popoli e culture e di conseguenza la nostra regione ha una spiccata vocazione al dialogo e alla cooperazione, come dimostrano le numerose progettualità, molte delle quali transfrontaliere, che ci pongono ai vertici tra i territori per l'impiego virtuoso dei fondi europei. In tale contesto gioca un ruolo importante l'iniziativa Centroeuropea, uno strumento virtuoso di coesione europea, che la Regione Friuli Venezia Giulia supporta da molti anni con una mission fondamentale: lavorare per l'integrazione europea e lo sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione regionale. Puntando in particolare sullo sviluppo e il supporto della democrazia nei Balcani Occidentali e nell'Europa centrale; sulla valorizzazione del senso di appartenenza europea e dei suoi valori; sul rafforzamento della cooperazione nella comune area geografica di interesse". È con questo messaggio che l'assessore alle Finanze Barbara Zilli ha portato i saluti della Regione all'apertura del "Trieste Cei Platform", la Conferenza dei presidenti delle Commissioni parlamentari per gli Affari esteri e dei presidenti delle Delegazioni nazionali presso la dimensione parlamentare dei Paesi membri dell'Iniziativa centro europea, che vede la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato Stefania Craxi, del presidente della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati Giulio Tremonti, del presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Ince, Salvatore Caiata, del segretario generale dell'Ince Roberto Antonione e dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. Zilli ha auspicato che il risultato dell'importante incontro diplomatico possa essere "la promozione di un quadro unitario di collaborazione necessario per garantire ai nostri cittadini, in un'ottica macroregionale e multilaterale, uno sviluppo che tenga conto e valorizzi la dimensione locale delle politiche europee e internazionali. Quest'evento rappresenta infatti una straordinaria opportunità per comunicare alle diplomazie presenti a Trieste la strategicità del Friuli Venezia Giulia nel contesto geopolitico europeo e internazionale". L'assessore ha rimarcato che "queste iniziative permettono da un lato di rinvigorire il dibattito attorno a temi di attualità quali la logistica, l'innovazione e la sicurezza e, dall'altro, di rimarcare quanto il nostro territorio possa assumere, sia in virtù del Porto Franco che dell'ampia rete di infrastrutture e servizi che lo collega al resto del continente, un ruolo di crescente centralità nelle dinamiche di sviluppo che investono l'Europa Centrale e Orientale, anche in considerazione della sua vocazione all'innovazione e alla ricerca scientifica e alle opportunità di sviluppo rappresentate dalla Zona logistica speciale (Zls) e dagli Aiuti a finalità regionale (Afr)". Zilli ha quindi garantito l'impegno e il supporto della Regione "per il consolidamento di quelle politiche che, nel rispetto delle nostre rispettive peculiarità, facilitino una vera azione comune di fronte alle complesse sfide che siamo chiamati ad affrontare per lo sviluppo dei nostri territori. Eventi diplomatici di questo tipo sono particolarmente significativi in un momento storico come quello attuale, perché portano avanti il dialogo e la connessione tra Paesi e territori, passi importanti per evitare situazioni drammatiche come quelle a cui stiamo assistendo e che ricordano alcune delle pagine più oscure del Novecento". ARC/MA/al