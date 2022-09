Rel. internazionali: Zilli, in Mitteleuropa identità e valori Fvg

L'assessore al XVIII Forum internazionale dell'Euroregione Aquileiese Trieste, 29 set - "Il Friuli Venezia Giulia ha la sua collocazione naturale, storica e culturale nella Mitteleuropa, per questo motivo il lavoro portato avanti sin dal 1974 dall'associazione guidata dal presidente Paolo Petiziol ha un significato che va nel solco dell'identità e dei valori della nostra regione". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione del XVIII Forum internazionale dell'Euroregione Aquileiese. Dopo aver salutato il presidente dell'Associazione Mitteleuropa, Paolo Petiziol, e il segretario generale dell'Ince (che ha ospitato l'evento) Roberto Antonione, l'assessore Zilli ha sottolineato l'attualità di una visione strategica che punti a una collaborazione sempre più stretta tra i Paesi che compongono l'area centrale del continente. Zilli ha poi rimarcato come il Friuli Venezia Giulia rappresenti una fucina di talenti in molti campi, dalla cultura allo sport, con come tratto distintivo lo spirito identitario della comunità e del lavoro. Sul piano amministrativo, come ha ricordato l'assessore, la Regione ha dimostrato un'efficace capacità nel beneficiare dei fondi europei finalizzati alla cooperazione transfrontaliera, "introducendo delle best practice a livello internazionale che poi sono state mutuate in canali di finanziamento per altri territori". Infine Zilli, ripercorrendo alcuni dei temi del Forum, ha affermato che, ricordando il filo spinato che divideva i confini del passato, va rafforzato il filo che unisce i territori in una cornice mitteleuropea, "che non guarda solo al lato storico ma anche a quello della crescita delle comunità". ARC/GG/ma