Relazioni internazionali: Callari, con Turchia rapporto strategico

L'assessore ha incontrato le delegazioni delle regioni di Adana e Mersin Trieste, 7 dic - "Tra Friuli Venezia Giulia e Turchia è in atto una relazione importante che in questi anni ha prodotto molto valore in termini economici. Per la nostra regione è fondamentale mantenere e sviluppare relazioni con la Turchia, per ragioni sia geografiche sia storiche. La nostra regione è al centro dell'Europa e vuole essere la porta di ingresso per chi voglia intessere rapporti con gli Stati del continente. Siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare la transizione della Turchia verso l'Europa, che si configura sempre più come una comunità inclusiva e solidale nel rispetto delle diverse culture". È la riflessione dell'assessore al Patrimonio e demanio Sebastiano Callari, che questa mattina a Trieste ha incontrato i rappresentanti delle regioni turche di Adana e Mersin per il progetto di cooperazione internazionale Intoclub. La delegazione è arrivata in Friuli Venezia Giulia lunedì 5 dicembre per una visita di tre giorni in cui, assieme all'Unione regionale economica slovena (Slovensko De?elno Gospodarsko Zdru?enje) di Trieste e al Polo tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, ha aperto un tavolo di confronto volto al trasferimento reciproco di competenze e buone pratiche (con riferimento specifico al settore della crescita blu) all'avvio di una collaborazione istituzionale per la digitalizzazione e lo sviluppo dell'industria 4.0. Le regioni di Adana e Mersin contano rispettivamente 2,2 milioni e 1,65 milioni di abitanti. Tra Mersin e Trieste, in particolare, è attiva la cosiddetta "Autostrada del mare" con il collegamento portuale roll-on/roll-off, ovvero le imbarcazioni adibite al trasporto di veicoli gommati. Negli ultimi 10 anni sono 8 i progetti finanziati in Turchia dalla legge regionale 19/2000 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale). Per quanto riguarda i dati sull'interscambio commerciale, nel 2019 il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto 194 milioni di euro di esportazioni verso la Turchia e 113 milioni nel primo semestre del 2020, con un incremento di quasi il 20 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da segnalare anche i numeri relativi al turismo che evidenziano come gli arrivi in regione dalla Turchia abbiano superato le 3.800 unità. Sono più di 500, infine, i cittadini turchi residenti in Friuli Venezia Giulia e, tra questi, circa 50 sono titolari di aziende registrate in regione. ARC/PAU/ma