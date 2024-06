Relazioni internazionali: Fedriga, grazie a Niaf forte legame Fvg-Usa

Il governatore ha incontrato una delegazione della National Italian American Foundation Trieste, 11 giu - "Voi rappresentante il valore della presenza italiana negli Stati Uniti e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità di connessione tra l'Italia e gli Usa". Così oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga durante l'incontro con una nutrita delegazione della National italian american foundation (Niaf) capitanata dal presidente Robert Allegrini e dal membro del Consiglio dell'associazione, Robert Carlucci. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, dopo aver ricordato gli stretti e consolidati rapporti che uniscono la Regione al Niaf, "abbiamo la responsabilità di rafforzare i legami tra i paesi democratici: non solo per quel che riguarda le relazioni diplomatiche e governative, ma anche e soprattutto sul piano culturale ed economico, coinvolgendo associazioni di cittadini e imprese". "Se non lo facciamo - ha concluso Fedriga - il rischio è quello di cadere in una condizione di isolamento e di rimanere preda di decisioni assunte da Paesi che non si riconoscono negli ideali occidentali di democrazia e libertà". ARC/GG/al