Rendiconto: Zilli, ok Aula attesta ottimo stato salute finanza Regione

Trieste, 25 lug - "Il rendiconto approvato oggi dal Consiglio regionale attesta la condizione di salute della finanza regionale. Una finanza che ha affrontato la crisi sanitaria e geopolitica con la prudente gestione delle risorse, la flessibilità di bilancio in favore di interventi di contrasto all'emergenza e il potenziamento della spesa di investimento". Lo afferma l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, commentando il via libera dell'Aula al disegno di legge 5 del 2023 "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2023". "L'approvazione odierna del Consiglio regionale, che segue di pochi giorni il giudizio positivo espresso dalla Corte dei Conti in occasione del procedimento di parificazione, ci consente di guardare al prossimo futuro con maggiore tranquillità, consapevoli - conclude Zilli - di poter contare su uno strumento solido a supporto delle politiche regionali". ARC/RT/pph