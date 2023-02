Ricerca: Fedriga, con Bsbf si conferma la vocazione europea del Fvg

Massiccia partecipazione del Governo con i ministri Bernini, Urso e Pichetto Fratin e del sottosegretario Tripodi Roma, 1 feb - "Un punto d'incontro di respiro internazionale per promuovere il dialogo tra il mondo della ricerca e delle imprese, nel contesto di un mercato di settore che solo in Europa vale dieci miliardi di euro, attraverso un evento al quale sono attesi più di mille stakeholder: numeri che esplicitano da soli l'importanza di Bsbf per il Friuli Venezia Giulia e che confermano nuovamente, all'indomani del decisivo passo in avanti compiuto sul finanziamento da 25 milioni per il progetto della Hydrogen Valley transnazionale, la decisa presenza del nostro territorio sulle principali direttrici di sviluppo economico e sociale europeo".



Lo ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2024 del Big Science Business Forum, tenutasi stamane a Roma, presso la sede della Regione, alla presenza degli assessori Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini. Al suo fianco, in qualità di relatori, i ministri all'Università e alla Ricerca Anna Maria Bernini, alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso e all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi e i presidenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Marco Tavani e di Area Science Park Caterina Petrillo.



"La qualità principale dell'evento - ha rimarcato il governatore - si identifica nella sua finalità di agevolare le relazioni tra il mondo della ricerca e dell'industria, favorendo lo scambio di esperienze e competenze nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione tra i due ambiti: una collaborazione, quella tra laboratori e imprese, che è base per lo sviluppo tecnologico ed economico e che, nel caso specifico del mercato europeo della Big Science, ha un valore annuo di circa dieci miliardi di euro".



Assegnata alla città di Trieste nell'ottobre scorso, con il passaggio ufficiale del testimone svoltosi a Granada, l'edizione 2024 verrà ospitata in autunno nel polo congressuale di Porto Vecchio e ruoterà attorno ai cardini delle donne nella scienza e delle carriere. "Due temi - secondo Fedriga - che trovano sponda nel più ampio filone delle politiche regionali di sviluppo del territorio, incentrate sulla formazione, sull'inclusione e sul potenziamento del matching tra domanda e offerta".



Non meno rilevante, nelle parole del governatore, l'aspetto geopolitico. "Anche grazie a Bsbf, si riconosce una volta di più la centralità del Friuli Venezia Giulia in Europa, che si vede in questo particolare caso premiato in forza del dinamismo di un mondo, quello della scienza, che vanta oltre diecimila ricercatori impegnati nei numerosi laboratori e nei centri di ricerca e accademici presenti in regione. Una vocazione internazionale che si rinnova - ha evidenziato ancora Fedriga - all'indomani dell'importante riconoscimento ottenuto in sede europea sul versante della realizzazione del primo progetto transnazionale sull'idrogeno, promosso congiuntamente da Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia".



In conclusione, il governatore ha voluto ringraziare tutti i soggetti che hanno permesso l'aggiudicazione dell'evento: i ministeri che hanno sostenuto la candidatura, gli enti di ricerca, il coordinamento nazionale degli Industrial Liaison Officers, Promoturismo Fvg e gli uffici della Regione.